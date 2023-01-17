RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-под завалов дома в Днепре достали тело еще одного погибшего ребенка

Фото: из-под завалов дома в Днепре достали тело еще одного погибшего ребенка (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, на третий день после ракетной атаки российских оккупантов по многоэтажному дому в Днепре, из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже извлекли тело 1 погибшего ребенка", - написал он.

Таким образом, количество жертв в результате российской атаки возросло до 41 человека, из них четыре ребенка. Также травмированы 79 человек, из них 16 детей и спасены 39 человек, из которых 6 детей.

Напомним, обломки разрушенного дома в Днепре разобрали уже на 90%.

Как сообщалось ранее, 236 квартир в Днепре не подлежат восстановлению после российского обстрела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроВойна России против Украины