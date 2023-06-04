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Из-под завалов под Днепром достали тело двухлетней девочки, - ОВА

Фото: из-под завалов в пригороде Днепра получили тело ребенок (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В результате российского удара по пригороду Днепра, который состоялся вечером 3 июня, пострадали 22 человека, а ночью спасатели извлекли из-под завалов тело двухлетней девочки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, два двухэтажных дома, между которыми попала ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы.

Ночные атаки по Днепропетровской области

Кроме этого, ночью, 4 июня, оккупанты ударили из артиллерии по Никополю. Загорелись два автомобиля, пожары уже потушили.

"Избиты 3 многоэтажки, ресторан, линии электропередач. К счастью, без жертв", - отметил Лысак.

Также защитники из ПВК "Восток" сбили над областью 2 крылатые ракеты и 1 беспилотник, вероятно, "Шахед".

Обстрел пригорода Днепра 3 июня

Вечером, 3 июня, россияне ударили ракетой по Подгородненскому обществу, что в пригороде Днепра. Жители двух домов оказались под завалами, большинство раненых были госпитализированы, среди них пятеро детей.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и заявил, что все ответственные россияне понесут наказание.

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