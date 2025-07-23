По данным СМИ, 21-летний житель Венето Артиом Налиато погиб во время бомбардировки тренировочного лагеря в Украине, куда он поехал воевать как доброволец.

По сообщениям местных газет, молодой человек украинского происхождения был усыновлен в детстве семьей из города Трибано в провинции Падуя.

Налиато решил покинуть Трибано, чтобы вернуться защищать свою Родину.

Как оказалось, несколько недель назад он поехал в родной городок в Падуе, а затем снова отправился на фронт.

Смерть для добровольца наступила в прошлый понедельник.

"Мы с любовью и болью обнимаем семью, которая приняла его и вырастила с любовью. Сегодня Трибано теряет своего сына. Пустота, которую он оставляет, глубока, но мы будем помнить его за мужество его выбора", - написал мэр Трибано Массимо Каваццана на Facebook.