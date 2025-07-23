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"Из Италии - на войну": усыновленный украинец погиб, защищая Родину

Украина, Среда 23 июля 2025 11:11
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"Из Италии - на войну": усыновленный украинец погиб, защищая Родину Фото: 21-летний житель Венето Артиом Налиато (mattinopadova.it)
Автор: Карина Левицкая

Молодой человек из провинции Падуя, который в детстве был усыновлен из Украины, погиб на войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica.

По данным СМИ, 21-летний житель Венето Артиом Налиато погиб во время бомбардировки тренировочного лагеря в Украине, куда он поехал воевать как доброволец.

По сообщениям местных газет, молодой человек украинского происхождения был усыновлен в детстве семьей из города Трибано в провинции Падуя.

Налиато решил покинуть Трибано, чтобы вернуться защищать свою Родину.

Как оказалось, несколько недель назад он поехал в родной городок в Падуе, а затем снова отправился на фронт.

Смерть для добровольца наступила в прошлый понедельник.

"Мы с любовью и болью обнимаем семью, которая приняла его и вырастила с любовью. Сегодня Трибано теряет своего сына. Пустота, которую он оставляет, глубока, но мы будем помнить его за мужество его выбора", - написал мэр Трибано Массимо Каваццана на Facebook.

Потери добровольцев на войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России немало иностранцев присоединились к обороне Украины, став в ряды Интернационального легиона или других добровольческих формирований. За это время страна потеряла десятки таких защитников, которые отдали жизнь за нашу свободу.

В ноябре 2024 года на фронте погиб 22-летний британец Каллум Тиндал-Дрейлер, который прибыл в Украину добровольцем.

До того, как присоединиться к защите Украины от российского агрессора, британский гражданин закончил военный колледж и работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

В феврале 2024 года под Бахмутом погиб доброволец из Литвы - Тадас Тумас.

По словам главы миссии инструкторов в Украине Сигитаса Маляускаса, литовец погиб, когда перевозил мины к линии фронта в районе Бахмута. Тогда в их машину попал российский беспилотник.

А в июле 2024 года на фронте погиб грузинский доброволец Бондо Гагнидзе. Уточняется, что мужчина воевал в составе 2 механизированного батальона "Росомахи" 67 ОМБр.

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