"Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом

Одним из самых молодых бойцов, вышедших из Иловайска, был Александр Гошилик с позывным "109". На то время ему было 18 лет.

Саша родом из Долины Ивано-Франковской области, в 2014 году добровольцем в составе батальона "Донбасс" пошел воевать в зону АТО. Через год стал кавалером ордена "За мужество" III степени. В 2016-м уволился со службы, а после полномасштабного вторжения вновь стал на защиту Украины. 7 октября 2022 года Александр погиб под Бахмутом.

РБК-Украина расспросила отца Александра - Виктора Гошилика о детстве и юности сына, его выходе из Иловайского котла и гибели под Бахмутом.

Далее приводим прямую речь Виктора Гошилика.

С детства снилась война

Саша - мой самый младший сын. С раннего детства он много болел, но только в 16 лет оказалось, что у него не было одной почки. Поэтому он и пошел на войну добровольцем, зная, что иначе его не возьмут.

Первые стихи Саши в детстве были о войне. Не знаю почему, но ему часто снилось, что воюет. Уже потом сестре говорил, что это судьба так его готовила (В 2016 году Александр Гошилик под псевдонимом "Проклятый Мольфар" выдал сборник стихов "Мост через вечность", - Ред.).

Саша был шахматистом-перворазрядником, участвовал в многочисленных соревнованиях, даже международных, и показывал хорошие результаты. Все призовые деньги за выигрыши в турнирах тратил на книги. Очень любил читать, имел свою библиотечку.

Маленький Саша у отца на руках (фото предоставлено Виктором Гошиликом)

В 13 лет Саша потерял мать, две старшие сестры стали его поддержкой. Через месяц после смерти моей жены учитель Мирослав Гаразд предложил, чтобы я водил сына на дополнительные уроки по физике. Саша был из тех мальчишек, которые не любили физику, но после первого занятия его уже не пришлось уговаривать. Уже через месяц он стал призером районной олимпиады, еще через месяц - областной, а через несколько - всеукраинской.

После всеукраинской олимпиады его заметили в лицее при университете Шевченко в Киеве, он пошел туда учиться. Позже поступил в сам университет, там его и застали события на Майдане.

Саша на Майдане (фото предоставлено Виктором Гошиликом)

С Майдана на войну

Саша был на Майдане с первого и до последнего дня. Создал группу "Майдан действий", где призвал других студентов присоединиться к протестам.

Я тоже приезжал на Майдан, потому что не мог стерпеть, что детей избили. 20 февраля 2014-го мы были в разных местах - сын был со студентами. Когда начались расстрелы и уже приносили тела к баррикадам, я боялся в каждом новом погибшем узнать Сашу.

Во время революции сына задержала милиция, его недолго держали, но обвиняли в призыве к неповиновению. А это 109 статья Уголовного кодекса. Так он и получил свой позывной - 109-й. После Майдана Саша говорил: "Революция еще не победила. Мы здесь боролись не просто, чтобы перевести власть от одной политической силы к другой. У нас другие проевропейские идеи".

После Майдана сын просился добровольцем то в один батальон, то в другой. Его не хотели брать, потому что он выглядел слишком юным. Когда я узнал его намерения, то было уже поздно. Он уже записался в батальон "Донбасс". Я старался отговаривать его с сестрами: "Ну, куда ты, сынок, идешь, какая война в 18 лет?" Саша ответил: "Папа, вы же меня сами так воспитывали, и теперь хотите, чтобы я это все предал?"

Саша на Майдане (фото предоставлено Виктором Гошиликом)

Выход из Иловайского котла

Свой первый бой Саша принял 15 мая 2014 года в селе Карловка Донецкой области в составе батальона "Донбасс". Тогда погибли три добровольца. Потом Саша стал корректировщиком минометного огня. Когда они вошли в Иловайск, у них было только два миномета.

В то время мы думали, что Саша находится в Курахово. Он звонил нам с крыши разбитой школы, потому что только там была нормальная связь. Сын успокаивал меня, говорил, что у него все хорошо, хотя на фоне я слышал выстрелы.

Из рассказа Саша знаю, что в колонне он ехал в кузове машины с четырьмя ребятами. Когда они остановились, командир позвал его к себе и в тот момент в кузов попал снаряд. Трое бойцов сразу погибли, один получил ранения.

Когда колонну расстреляли, ребята разбежались. Они решили выходить сами. Сначала шли в четырех, но ночью наткнулись на другую группу из пяти бойцов. Ребята подумали, что это сепары. С Сашей был боец из Львова на псевдо "Антиквар", он вынул чеку из гранаты и пошел на чужих. Обе группы были готовы друг друга расстрелять. Но в последний момент сын узнал среди чужих бойца Дудаева, с которым раньше служил, и крикнул, что это свои. Дальше они пошли уже вместе.

Александр Гошилик во время службы в добровольческом батальоне "Донбасс" (фото предоставлено Виктором Гошиликом)

Саша по GPS выводил группу из котла. Ночью они подошли к железнодорожному переезду и напоролись на засаду. Саша услышал, как кто-то из врагов сказал: "Давай подпустим их поближе и тогда будем стрелять". Сын предупредил своих, а сам снял с себя автомат, перезарядил и, падая, открыл огонь по сепарам. Саша понимал, что так перетянет выстрелы на себя и уведет опасность от ребят. Они обезвредили врагов, но Дудаев из их группы тогда бесследно исчез. До сих пор неизвестно, где он и что с ним.

Ребята шли в течение 5 дней, были очень голодны, потому ели то, что нашли на полях. Сын тогда вспоминал, что никогда не мог подумать, что сырая кукуруза может быть настолько вкусной. Однажды они объелись арбузами и лежали в зеленке (так военные называют поля - Ред.), а рядом проходила вражеская колонна. Ребята были уже настолько измучены и после тех арбузов не могли двигаться, что решили просто переждать колонну и враги их просто прошли.

Саша с побратимами прошли 85 километров, пока вышли на нашу линию, их сразу направили в Днепр.

Саша пошел на фронт в 18 лет (фото предоставлено Виктором Гошиликом)

Когда расстреляли колонну в Иловайске, мы не знали, Саша жив или мертв. Тогда поехали в Гошевский монастырь в Долине помолиться. Это очень святое место. И вот когда священник читал "Отче наш", Саша прислал мне смс, что он жив.

В Иловайске Саша снова нашел веру в Бога, потерянную после смерти матери. В детстве он долго искал объяснение, почему так у нас в семье случилось. ("С богом бился я в сердце яростно, пока в аду его не нашел", - писал в одном из стихотворений Саша - Ред.).

Сын вспоминал, что когда со своим побратимом из Донецка Любомиром попали после Иловайска в Киев, решили пойти на благотворительный концерт. У Любимира были ранены обе ноги, у Саши - опухшие после выхода из котла. И только тогда, во время песни Тартака "Рыцарский крест" к ребятам пришло осознание, что они выжили. Они начали танцевать и кричать: "Мы живы, мы вышли". Рядом люди смотрели на них как на дурачков - не могли и подумать, что ребята такое прошли.

В 2015 году Саша стал кавалером ордена "За мужество" (фото предоставлено Виктором Гошиликом)

Поиски себя в гражданской жизни

После Иловайска Саша еще два года служил. Ему, как и другим ребятам, вышедшим из котла, было очень тяжело. Он не раз просыпался среди ночи, говорил, что слышит крики ребят, но не может вспомнить их лица. Найти равновесие в жизни ему помогли семья, друзья, книги и профессиональные психологи.

Саше было тяжело, он бросил учебу, хотя я с дочерями его уговаривали этого не делать. Сына в университете очень ценили, он даже с одним профессором разработал программу по определению координат мишеней.

Через месяц он решил, что хочет стать программистом. Нашел какую-то компанию в Закарпатье, которая набирала 15 человек на обучение. Затем он попал в двойку людей, которых компания взяла на работу.

Он был как губка - быстро втягивал все в себя, легко осваивал новое. Он хорошо себя зарекомендовал в компании, потом перешел работать в киевскую фирму. Затем нашел другую. Через несколько лет стал ведущим программистом, дошел до самого высокого уровня - сеньора.

Саша с отцом и сестрами (фото предоставлено Виктором Гошиликом)

Последний бой под Бахмутом

21 февраля 2022 года Саша уже обрывал телефоны военкомата в Киеве, чтобы записаться в ВСУ. Ему пришлось еще целую неделю к ним ходить, чтобы его записали в тероборону. Я с дочками его убеждали, что он программист и может пойти в кибервойска. Саша ответил тогда, что он минометчик и умеет воевать, а других ребят надо учить.

Сын понимал, что в тероборонные ничего не сможет поделать, поэтому перешел в 30-ю отдельную механизированную бригаду им. Князя Константина Острожского. Сначала был помощником, затем стал командиром взвода. На этой должности он и погиб, спасая своих ребят в 5 километрах от Бахмута в населенном пункте Отрадовка.

Знаю точно, как это произошло. 7 октября 2022 где-то около 13.30 на позиции минометчиков вышли трое вагнеровцев, переодетые в нашу форму. Россияне готовы были уже расстрелять наших ребят, но Саша их перехватил раньше. Он понял, что это враги. Вышел к ним сам и предложил сдаться. Те отказались. Он успел двоих положить, но третий выпустил автоматную очередь в Сашу.

Через 10 минут наши ребята подползли к сыну, но он уже был мертв. Враги пошли в атаку, поэтому наши не смогли унести Сашу. Мне до сих пор не дают никаких надежд забрать тело. Официально сын считается без вести пропавшим.

Одно из последних фото Саши (фото предоставлено Виктором Гошиликом)

Сохранение памяти о Саше

Мы с дочками, друзьями и небезразличными украинцами бережем память о Саше. Провели Всеукраинский шахматный турнир в Долине. Сейчас готовим его второй сборник стихов к публикации. Несколько стихов Саши положили на музыку. Песня Долинского музыканта Василия Андрусива на стихотворение сына "Мама" приобрела широкую популярность. Видеоклип на эту песню и несколько других стихов Саши получили первую премию в международном конкурсе "Украина объединяет мир".

Украинский физико-математический лицей КНУ имени Тараса Шевченко, где учился Саша, увековечил память своего выпускника мемориальной доской. Также там основали ежегодный литературный конкурс "Жизнь прекрасна" имени Александра Гошилика (У Саши была татуировка на запястье "La vita è bella", что с итальянского означает "жизнь прекрасна", - Ред.)

Публицистка Оксана Ровенчак написала о поэзии Саши исследовательскую работу "Война крестами чернеет… В отсвете слова свеча пылает". Потом она представила его творчество на международный конкурс литературно-художественной премии имени Франца Кафки (Германия - Австрия - Чехия), где Саша посмертно стал лауреатом.

ІТ фирма "Verbit", где работал Саша перед полномасштабным вторжением, ежегодно проводит вечер его памяти.

Саша с побратимом Любомиром на позициях в Иловайске (фото предоставлено Виктором Гошиликом)

Мне помогают держаться мои дочери, трое внуков, вторая жена и даже сам Саша. Он был чрезвычайно силен, и я учусь у него быть таким. Даже в последний раз, когда мы виделись с ним во время ротации в Киеве за три месяца до его гибели, он успокаивал меня и шутил.

Последние четыре стихотворения сына были как завещания. Через неделю до него погиб его друг. Он посвятил ему поэзию, в которой написал, что они встретятся на небесах и будут смотреть нашу Украину. Следующие стихи были к друзьям, к украинцам и к потомкам.

"Знайшовши вихід, я нарешті вийшов,

Життя в своєму тілі я зберіг

Та безліч тих, хто без надії згинув

Ще більше тих, хто із надією поліг"

(цитата из стихотворения "Рулетка" Александра Гошилика, которое он написал после Иловайска)