У Південній Кореї погіршується ситуація з COVID-19

Прем'єр-міністр Південної Кореї Кім Бу Гем заявив 24 листопада, що ситуація з COVID-19 в країні гірша, ніж очікувалося, і закликав органи охорони здоров'я посилити заходи щодо стримування коронавірусу.

Незважаючи на те, що уряд мав намір до кінця лютого зняти всі обмеження, пов'язані з коронавірусом в країні, кількість заражених зростає.

"Наше поступове повернення до нормального життя зіткнулося з першою перешкодою", - сказав Кім Бу Гем під час зустрічі, присвяченої стримуванню COVID-19.

"Ми знаходимося на етапі розгляду питання про те, чи слід нам переходити до наступного етапу чи ні, але ситуація більш серйозна, ніж ми очікували", - сказав він.

За його словами, особливо важка ситуація склалася в столичному регіоні, де проживає половина населення країни.

"Ми повинні посилити заходи підтримки, щоб безсимптомні пацієнти та пацієнти з легкими симптомами могли безпечно проходити лікування вдома", - сказав він.

Прем'єр-міністр Південної Кореї також закликав громадян зробити бустерний укол проти COVID-19.

Кількість випадків COVID-19 зросла після того, як на початку цього місяця країна почала послаблювати антивірусні обмеження для поступового повернення до життя до пандемії в рамках схеми "життя з COVID-19".