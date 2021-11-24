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У Південній Кореї погіршується ситуація з COVID-19

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Південна Корея, Середа 24 листопада 2021 04:44
У Південній Кореї погіршується ситуація з COVID-19 Фото: у Південній Кореї погіршується ситуація з COVID-19 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Число хворих COVID-19 в країні знову досягло рекордного рівня в 4 116 випадків. З них померли 35 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

Прем'єр-міністр Південної Кореї Кім Бу Гем заявив 24 листопада, що ситуація з COVID-19 в країні гірша, ніж очікувалося, і закликав органи охорони здоров'я посилити заходи щодо стримування коронавірусу.

Незважаючи на те, що уряд мав намір до кінця лютого зняти всі обмеження, пов'язані з коронавірусом в країні, кількість заражених зростає.

"Наше поступове повернення до нормального життя зіткнулося з першою перешкодою", - сказав Кім Бу Гем під час зустрічі, присвяченої стримуванню COVID-19.

"Ми знаходимося на етапі розгляду питання про те, чи слід нам переходити до наступного етапу чи ні, але ситуація більш серйозна, ніж ми очікували", - сказав він.

За його словами, особливо важка ситуація склалася в столичному регіоні, де проживає половина населення країни.

"Ми повинні посилити заходи підтримки, щоб безсимптомні пацієнти та пацієнти з легкими симптомами могли безпечно проходити лікування вдома", - сказав він.

Прем'єр-міністр Південної Кореї також закликав громадян зробити бустерний укол проти COVID-19.

Кількість випадків COVID-19 зросла після того, як на початку цього місяця країна почала послаблювати антивірусні обмеження для поступового повернення до життя до пандемії в рамках схеми "життя з COVID-19".

Раніше ми писали, що у Південній Кореї зафіксували рекордне зростання захворюваності.

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