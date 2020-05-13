ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Південній Кореї після пом'якшення карантину стався новий спалах COVID-19

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 10:31
У Південній Кореї після пом'якшення карантину стався новий спалах COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Південній Кореї за добу заразилися 119 осіб

У Південній Кореї після пом'якшення карантину стався новий спалах коронавірусу, заразилися 119 осіб. Про це повідомляє Yonhap.

Як повідомляється, 69 випадків виявили в самому Сеулі. Також відомо про 23 хворих в Кенгидо, 15 - в Інчхоні, п'яти - в провінції Північний Чхунчонг, чотирьох - у Пусані і по одному в провінціях Північна Джолла, Південний Ксенсан і Чеджу.

"В Сеулі зафіксували ще один спалах інфекції, пов'язану з нічними клубами в сеульському мікрорайоні Ітаєвон, що призвело до 119 випадків захворювання по всій країні", - йдеться в повідомленні..

Нагадаємо, в Південній Кореї всього 10 962 інфікованих коронавірусом.

Раніше у Південній Кореї коронавірус підтвердили у 141 людини, які раніше одужали від інфекції.

Раніше повідомлялося, що корейські дослідники змогли визначити 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус. Позитивні властивості цих антитіл можуть бути застосовані для лікування хворих.

Також РБК-Україна писало, що Південна Корея має намір випустити препарат проти коронавіруса в 2021 році.

Теги Новини України Южная КореяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся