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У Південній Кореї схвалили застосування вакцини від COVID AstrаZeneca

Новость на русском → Південна Корея, Середа 10 лютого 2021 11:46
У Південній Кореї схвалили застосування вакцини від COVID AstrаZeneca Фото: вакцинація (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

У Південній Кореї схвалили застосування вакцини від COVID-19 AstrаZeneca. Таке рішення прийняло міністерство з безпеки продуктів і лікарських засобів країни.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Відзначимо, AstraZeneca подала заявку на реєстрацію вакцини в Кореї 4 січня 2021 року. Застосування вакцини дозволено для громадян старше 18 років.

Компанія також уклала контракт на виробництво вакцини з компанією SC Bioscience Korea.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого Агентство з безпеки ліків цієї країни затвердило препарат CT-P59 для лікування COVID-19. Він був розроблений місцевим фармацевтичним гігантом Celltrion Inc.

Нагадаємо, в кінці грудня уряд Південної Кореї посилював карантин на тлі нового спалаху коронавірусу на час зимових свят. Такі заходи в країні діяли з 24 грудня до 3 січня.

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