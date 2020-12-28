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У Південній Кореї виявили перші випадки зараження мутованим коронавірусом

Автор: Артур Родивилов

У Південній Кореї зареєстровані перші три випадки зараження новим штамом коронавірусу. Всі троє прибули з Великобританії.

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Про це повідомляє Корейське агентство з контролю і профілактики захворювань (KDCA).

Сім'я перебуває на карантині після позитивного тесту на COVID-19.

"Унаслідок генетичного аналізу коронавірус був виявлений у трьох осіб, які прибули з Великобританії 22 грудня. Вони в'їхали в країну як сім'я, що проживає в Лондоні, і при перевірці у них виявили вірус, зараз вони знаходяться в карантині", - йдеться в повідомленні KDCA.

Раніше у Португалії зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу. Його виявили у людей, які приїхали з Великобританії на острів Мадейра.

Також у Швейцарії виявили два випадки зараження коронавірусом з Південної Африки. Він відрізняється від зразків зі штамом з Великобританії.

Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу, який почав активно поширюватися у Великобританії, дістався до ще одного континенту. Два випадки зараження виявили в Канаді.

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