У Південній Кореї почнуть вводити третю дозою вакцини від COVID

Зазначено, що у країні планують до цього щепити 70% дорослого населення.

Однак влада сподівається підвищити показник це вище 80%, вакцинувавши вагітних жінок і неповнолітніх у віці від 12 до 17 років.

Відомо, що бустерні дози пропонуватимуть першочергово людям зі слабким імунітетом, літнім особам та медичним працівникам.

Вони зможуть пройти ревакцинацію після шести місяців після базових щеплень.

За останніми даними, у Південній Кореї наразі вакциновано першою дозою 56,5% населення (52 млн людей), в той час, як 29,6% завершили імунізацію.