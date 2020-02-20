У Південній Кореї через коронавірус людей закликають не виходити на вулиці

Міський голова південнокорейського міста Тегу сьогодні, 20 лютого, закликав жителів міста не виходити з будинків, у зв'язку з новим сплеском коронавірусу. Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що всього в місті проживає 2,5 млн осіб.

Рекомендації були озвучені після того, як південно-східний місто і довколишні населені пункти повідомили про 35 додаткових випадках зараження новими коронавірусом.

У місцевих органах охорони здоров'я повідомили, що 28 з цих пацієнтів ходили на церковні служби разом з пацієнтом, у якого коронавірус виявили раніше.

Всього Південна Корея повідомила про 82 випадках захворювання коронавірусом.

Відзначимо, на даний момент очікується приліт в Україну літака з евакуйованими українцями та іноземцями з китайського міста Ухань. Приліт рейсу очікувалося близько 8 ранку в аеропорт "Бориспіль", проте на даний момент літак кружляє в небі між Полтавою і Дніпром на підльоті до Харкова. Офіційної інформації про місце прильоту поки немає.

У МОЗ заявили, що у громадян, які прилетіли в Україну прямими рейсами з Китаю, не було зафіксовано коронавіруса під час інкубаційного періоду.

Нагадаємо, кількість загиблих від пневмонії, викликана новим різновидом коронавірусу COVID-19, в Китаї зросла до 2 118 осіб.