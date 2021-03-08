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У Південній Кореї вже 8 смертей після вакцини AstraZeneca. Влада заперечує зв'язок

Автор: РБК-Україна

В ході кампанії з вакцинації від COVID в Південній Кореї зафіксували вже 8 смертей серед людей, яким ввели препарат AstraZeneca. Проте розслідування показало, що зв'язку між вакцинацією та летальними випадками немає.

Про це заявив директор Корейського агентства з контролю і профілактики захворювань (KDCA) Чон Ин Кен, передає Reuters.

За його словами, органи охорони здоров'я розслідували випадки смерті восьми осіб, у яких спостерігалися побічні реакції після AstraZeneca.

"Ми попередньо прийшли до висновку, що важко встановити будь-який зв'язок між несприятливою реакцією після вакцинації та їх смертю", - заявив Чон Ин Кен.

Зазначимо, Південна Корея почала вакцинацію мешканців і працівників будинків престарілих та інших осіб з групи ризику в кінці лютого. Станом на сьогодні, понад 300 000 осіб отримали щеплення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Австрії призупинили вакцинацію від COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca після того, як після померла одна людина.

Крім того, стало відомо, що Німеччина схвалить застосування COVID-вакцини AstraZeneca для людей старше 65 років.

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Новини України Южная КореявакцинаціяCOVID-19
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