У Південній Африці випустили першу партію вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson

У Південноафриканській республіці (ПАР) виробили першу партію вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson. Протягом тижня 1,45 млн доз препарату розподілять по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіостанцію EWN.
Представник південноафриканської фармацевтичної компанії Aspen Ставрос Ніколау повідомив виданню, що завод в Гкеберах випустив першу партію вакцини від коронавірусу, виготовленої за технологією американської корпорації Johnson & Johnson.
"Всі вироблені 1,45 млн доз вакцини будуть розподілені протягом цього тижня між прищепними центрами країни", - додав він.
Ніколау уточнив, що протягом року завод в Гкеберха планує щомісяця випускати до 25 млн доз вакцини від коронавірусу. За його словами, цей препарат буде поставлятися в інші країни Африки.
Нагадаємо, раніше південноафриканська компанія Biovac заявила про плани почати виробництво вакцини Pfizer/BioNTech від COVID-19.