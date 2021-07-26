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У Південній Африці випустили першу партію вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Південноафриканській республіці (ПАР) виробили першу партію вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson. Протягом тижня 1,45 млн доз препарату розподілять по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіостанцію EWN.

Представник південноафриканської фармацевтичної компанії Aspen Ставрос Ніколау повідомив виданню, що завод в Гкеберах випустив першу партію вакцини від коронавірусу, виготовленої за технологією американської корпорації Johnson & Johnson.

"Всі вироблені 1,45 млн доз вакцини будуть розподілені протягом цього тижня між прищепними центрами країни", - додав він.

Ніколау уточнив, що протягом року завод в Гкеберха планує щомісяця випускати до 25 млн доз вакцини від коронавірусу. За його словами, цей препарат буде поставлятися в інші країни Африки.

Нагадаємо, раніше південноафриканська компанія Biovac заявила про плани почати виробництво вакцини Pfizer/BioNTech від COVID-19.

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