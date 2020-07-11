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У Південній Африці напали на церкву, є жертви та десятки затриманих

Південно-Африканська Республіка, Субота 11 липня 2020 20:57
У Південній Африці напали на церкву, є жертви та десятки затриманих
Фото: затримання нападників на церкву (twitter.com/EricanSA)
Автор: Дмитро Левицький

Під час нападу загинули 5 людей

У Південно-Африканській Республіці сьогодні, 11 липня, стався напад на Міжнародну церкву Пресвятої Богородиці в Зуурбеком. В результаті нападу загинули 5 людей.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За даними правоохоронців, деякі нападники захоплювали заручників, яких потім звільнили. Загалом поліція затримала 40 людей та вилучила в них 40 одиниць вогнепальної зброї: гвинтівки, рушниці та пістолети.

Можливим мотивом нападу вважають боротьбу за контроль над церквою між ворогуючими угрупуваннями.

Нагадаємо, в результаті нападу бойовиків на фондову біржу в Пакистані загинули 7 людей, серед них - цивільні.

Крім того, теракт біля мечеті у Пакистані стався у січні цього року, тоді загинули 15 людей.

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