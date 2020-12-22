Південна Корея посилює карантин через COVID-19

Уряд Південної Кореї посилить карантин на тлі нового спалаху коронавірусних інфекцій на час зимових свят. За словами прем'єр-міністра Чунг Се-Кюна, нові обмежувальні заходи в країні діятимуть з 24 грудня до 3 січня.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, в Південній Кореї обмежать приватні громадські зібрання до п'яти осіб, закриють гірськолижні курорти й основні туристичні місця по всій країні напередодні католицького Різдва.

Зазначається, що це найсерйозніший крок, зроблений урядом країни для відновлення соціального дистанціювання після місяців послаблення.

Нагадаємо, у Швейцарії з 22 грудня ввели посилений карантин. Там фіксують зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що з 24 грудня по 6 січня в Італії вводиться загальнонаціональний карантин. Про таке рішення 18 грудня оголосив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.

Крім того, у Болгарії вирішили продовжити обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Карантин триватиме щонайменше до 31 січня.