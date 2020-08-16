Південна Корея і США відклали початок військових навчань через COVID-19

Фото: військові США і Південної Кореї (US Army)

Заразився офіцер, який повинен був взяти участь в навчаннях

Південна Корея і США затримують початок військових навчань через побоювання з приводу COVID-19. Коронавірус підтвердили у південнокорейського офіцера.

Про це пише Reuters.

Навчання розпочнуться вже у вівторок "з урахуванням ситуації з COVID-19".

За повідомленням інформаційного агентства Yonhap, навчання, які повинні були початися в неділю, були відкладені після позитивного тесту в п'ятницю, проведеного армійським офіцером, який повинен був прийняти в ньому участь.

За спільними навчаннями уважно стежить Північна Корея, яка називає їх "репетицією війни". В останні роки вони були скорочені, щоб полегшити переговори США, спрямовані на демонтаж ядерних програм Пхеньяна.

Цього року навчання будуть скорочені, без мобілізації американських військ на тлі обмежень COVID-19 на поїздки американського персоналу в Південну Корею.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин можуть провести зустріч до президентських виборів в Сполучених Штатах.

Також повідомлялося, що Північна Корея не бачить причин для нових переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерного роззброєння.