Південна Корея надасть Україні нелетальні військові та медичні товари

Південна Корея вирішила надати Україні нелетальні військові товари, такі як куленепробивні каски і ковдри, а також предмети медичного призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Herald.
Для допомоги України уряд Південної Кореї виділяє 1 мільярд вон (понад 800 тисяч доларів). Нашій країні передадуть намети, продукти харчування, готові до вживання продукти (сухі пайки), покривала і аптечки.
Минулого тижня Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що відхилило запит України на прохання в наданні летальної зброї.
Україна запросила гуманітарну і військову підтримку, включаючи, гвинтівки, протитанкові ракети та іншу зброю, у ряду інших країн.
Минулого місяця посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко звернувся за допомогою у зміцненні можливостей Києва в області кібербезпеки.
Зазначимо, що національна авіакомпанія Південної Кореї Korean Air заморозила всі рейси в міста Росії.
Раніше Південна Корея ввела санкції проти найбільших російських банків.
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