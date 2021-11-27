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Південна Корея планує зобов'язати невакцинованих платити за лікування від COVID-19

Автор: Марія Кучерявець

Влада Південної Кореї розглядає скасування безкоштовного лікування коронавірусу. Воно стосуватиметься тих громадян, які не щепилися від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsis.

Як пояснюють в уряді, ухвалення такого рішення має підвищити рівень імунізації від коронавірусу в країні, який, за останніми даними, становить 79,4% населення та 91,2% серед дорослого населення, але влада зазначає, що "цього недостатньо".

"Це обговорювалося, з боку уряду буде розглянуто законодавчий аспект і те, як це сприймуть громадяни. Коли ми зберемо це все докупи, у грудні можна буде на черговій сесії парламенту відредагувати зміст законопроекту про те, що уряд оплачує лікування", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що у Південній Кореї держава оплачує повну суму витрат на лікування у разі зараження коронавірусом, відповідно до закону про запобігання інфекційним захворюванням. Так, у середньому на одного пацієна витрачається 10 млн геть (приблизно 8,3 тисячі доларів).

Нагадаємо, що раніше відповідна заява пролунала у Сінгапурі. Там влада заявила про те, що більше не буде надаватися безкоштовне лікування для інфікованих коронавірусом, які не щеплювались від COVID.

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