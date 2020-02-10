Південна Корея через коронавірус закрила порти для лайнерів

В якості заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу влада Південної Кореї оголосила про тимчасову заборону на заходження іноземних круїзних суден в свої морські порти. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Кім Ган Ніп, повідомляє агентство Yonhap.

Як повідомляється, уряд відкликав дозвіл на заходження двом круїзним лайнерам, які повинні були зайти в порт Пусана.

Заборона поширюється на судна, які відвідували в останні 14 днів країни, в яких зареєстровані випадки зараження коронавірусом, а також у разі, якщо хоча б у одного з членів команди або пасажирів спостерігаються симптоми хвороби органів дихання.

Нагадаємо, після сплеску захворювання коронавірусом в Китаї Європейський союз вже евакуював з китайського міста Ухань 558 осіб, включаючи 447 громадян ЄС.

Сьогодні Україна оголосила евакуацію своїх громадян з китайської провінції Хубей, яка стала епіцентром розповсюдження коронавірусу. Спеціальний чартерний рейс відправиться за українцями 11 лютого.