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Південна Африка продала мільйон доз вакцини AstraZeneca Африканському союзу

Автор: Роман Тверденко

Південноафриканська республіка (ПАР) продала мільйон доз вакцини AstraZeneca Африканському союзу. В країні відмовилися від препарату через його неефективність проти місцевого варіанту коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Дози, які отримала ПАР, будуть відправлені в дев'ять інших африканських країн.

Результати немасштабних випробувань вакцини в Південній Африці показали, що AstraZeneca дає слабкий захист від мутації COVID, яка почала розповсюджуватися в країні. Через це уряд вирішив відмовитися від вже закупленої партії препарату.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз поки не буде ділитися вакцинами від коронавіруса з бідними країнами. Ситуація може змінитися лише після того, як покращиться ситуація з виробництвом вакцин в ЄС.

Також РБК-Україна писало, що голова Європейської комісії пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca. Компанія поставила тільки частина вакцин, які були узгоджені між сторонами.

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Новини України ЮАРвакцина від коронавірусу
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