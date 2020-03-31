ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Ювентус" може продати Роналду через фінансові втрати від коронавірусу

Новини » Спорт     31.03.2020 - 13:19
"Ювентус" може продати Роналду через фінансові втрати від коронавірусу
Фото: Кріштіану Роналду (juventus.com)

Гравець може стати туринському клубу не по кишені

"Ювентус" може продати нападника Кріштіану Роналду через фінансових втрат клубу в результаті пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Il Messaggero.

За інформацією італійського видання, туринський клуб навряд чи зможе виплачувати португальському форварду зарплату в колишньому обсязі (31 млн євро в рік) після відновлення чемпіонату Італії. Тому "Юве" готовий розглянути пропозиції від 70 млн євро.

Чинний контракт 35-річного футболіста з "Ювентусом" розрахований до 30 червня 2022 роки з можливістю продовження на ще один сезон.

Кріштіану перейшов в туринський клуб з мадридського "Реала" влітку 2018 року. Тоді його трансфер обійшовся "старої синьйори" в 117 млн ​​євро. У нинішньому сезоні він провів за клуб 31 матч у всіх турнірах і забив 25 голів.

На цей час всі футбольні турніри в Італії припинені через пандемію коронавірусу. "Юве" пішов на вимушену паузу лідером.

Раніше повідомлялось, що Роналду отримав пропозиції про перехід від двох клубів. У послугах португальця зацікавлені "Парі Сен-Жермен" і "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, воротар Джанлуїджі Буффон погодився продовжити контракт з "Ювентусом" до літа 2021 року.

Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 31 березня Сезон в чемпіонаті Іспанії можуть недограти
Новини України Міністерство фінансів УкраїниЮвентусРоналдуКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся