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"Ювентус" под угрозой нового снятия очков: букмекеры не принимают ставки на вылет

Фото: "Ювентус" может оказаться в Серии B (facebook.com/Juventus)
Автор: Антон Федорцив

Вызванные финансовыми махинациями проблемы туринского "Ювентуса" не спешат заканчиваться. С команды могут снять еще 15 очков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Calciomercato.

Итальянские букмекеры прекратили прием ставок на вылет "Старой синьоры" в Серию B по итогам сезона 2022/23. Если "Юве" накажут новым снятием очков, то туринцы окажутся в зоне вылета.

Недавно 36-кратный чемпион Италии был лишен 15-ти пунктов за мошенничество с отчетностью. Менеджмент "Ювентуса" систематически показывал прирост капитала, который на самом деле был искусственным. Для этого туринцы организовали схему с фиктивными плюсваленцами – разницей между трансферной и балансовой стоимостью футболистов.

Теперь прокуратура инкриминирует "Старой синьоре" тайные выплаты звездным исполнителям. 16 бывших и действующих игроков "Юве" подписали соглашения на отсрочку выплат по окладам, но действительно получили их тайно. Цена вопроса – 60 млн евро.

Вовлеченные в аферу футболисты могут получить месячную дисквалификацию, а гранд – -15 пунктов в турнирной таблице. Если "Ювентус" столкнется с очередным очковым штрафом, то в активе команды останется всего 8 баллов. "Сассуоло" на спасительной 17-й позиции набрал 17 очков.

К слову, накануне мадридский "Реал" обыграл "Атлетико" в четвертьфинале Кубка Испании.

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