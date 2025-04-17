На Юрия Макарова совершили нападение: что известно о журналисте

Юрий Макаров - украинский журналист, телеведущий, писатель, документалист и бывший председатель Шевченковского комитета. Его карьера охватывает десятилетия украинских медиа, от "1+1" до "Суспільного".

Макаров родился в 1955 году в столице Болгарии - Софии в семье украинских эмигрантов. Его отец - политзаключенный советских времен, мать - известная камерная певица.

В 1977 году Макаров окончил факультет романо-германской филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал преподавателем французского языка, затем - в редакциях РАТАУ, "Киевнаучфильма", газеты "Контракт" и ряда телеканалов.

Карьера на телевидении

С середины 90-х он стал лицом телевидения: вел программы "Завтрак с 1+1", "Телемания", "Культурный фронт" и "Война и мир" на UA:Перший.

Макаров был главным редактором "1+1", шеф-редактором журнала "Український тиждень", членом правления НОТУ, а затем - исполнительным продюсером Общественного вещания.

В 2019 году Макаров возглавил Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко, который оставил в марте 2023 года. Также был членом жюри кинофестиваля "Молодость", Украинского ПЕН и номинировался на премию "Книга года BBC" за роман "За четверть десятого".

Макаров владеет пятью языками, имеет дочь и был женат четыре раза. Его вклад в развитие украинской культуры и медиа отмечен рядом премий, среди которых "Телетриумф", "Золотая Эра" и PROMAX/BDA.

Нападение на Макарова

Вечером 16 апреля на Макарова совершили покушение в Соломенском районе возле одного из жилых комплексов. Неизвестный мужчина нанес ножевое ранение журналисту. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. По состоянию на сейчас угрозы его жизни нет.

Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту нападения на журналиста.