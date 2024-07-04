Юрист и писатель Василий Паламарчук с позывным "Адвокат" погиб на фронте

Сообщение о смерти

О смерти Василия Паламарчука сообщили на Facebook-странице Олешковской территориальной общины, откуда он родом.

"Сегодня на восточном направлении, во время выполнения боевой задачи, погиб наш земляк, военный, писатель Василий Паламарчук - любимый муж и любящий отец троих детей", - говорится в сообщении.

В общине также выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

"Вечная память и уважение Герою!.. Помним всех Героев, которые положили свою жизнь за свободу и независимость нашего государства", - подытожили в общине.

Публикация Олешковской территориальной общины (скриншот: facebook.com/olgromada)

Психолог и учитель Олешковского опорного учебного заведения №4 Елена Каспиркевич уточнила, что ее кум - Василий Паламарчук - погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

"Мозг отказывается осознавать. Две недели назад говорила с Васей по телефону. Долго говорили, о разном. О том, что трудно постичь умом и сердцем", - вспомнила она.

По словам педагога, защитник Украины во время разговора отмечал, что "не бросит своих ребят".

"Он защищал нас, Украину, свою семью, своих детей до последнего. Он верил в Украину, хоть и видел весь треш изнутри. Кум. Буду делать все, что от меня зависит, для твоей семьи. Хочу верить, ты в лучшем мире", - подытожила она.

Пост Каспиркевич (скриншот: facebook.com/Olena Kaspirkevych)

Основное о жизни и достижениях Паламарчука

Василий Паламарчук родился 22 января 1981 года.

Согласно информации 206 батальона территориальной обороны ВСУ, на протяжении 2014-2015 годов Паламарчук с позывным "Адвокат" участвовал в АТО - в составе 28 ОМБР.

В 2019 году вышла книга защитника Украины о его подразделении в АТО и событиях 2014 года под названием "Військовий непотріб". После этого он писал краткие рассказы и выкладывал их на своей странице в Facebook.

Кроме того, до 24 февраля 2022 года Паламарчук успешно занимался адвокатской деятельностью.

В начале полномасштабного вторжения РФ был разведчиком-пулеметчиком, а позже стал командиром роты огневой поддержки 206 батальона территориальной обороны ВСУ.

"Победа наша будет тогда, когда рф развалится как субъект государственности. После Победы с семьей уеду на отдых, полетим в Ирландию и на Занзибар. А потом вернемся в свой освобожденный город. Буду любить жену и растить детей. Постараюсь наверстать с ними то время, которое у меня украли россияне. Восстановлю свою адвокатскую деятельность, буду писать иски о взыскании с оккупантов и защищать участников боевых действий в судах. Буду делать свою работу, защищать людей, потому что я Адвокат", - делился этот мужественный воин своим видением будущего.