Юнацьку лігу УЄФА скасували через пандемію COVID

Повідомляється, що виконком УЄФА вирішив не проводити сезон в Юнацькій лізі. Минулого року змінили формат, перенісши його початок на березень 2021, але протягом цього часу два клуби вже знялися з змагань, в тому числі, у зв'язку з серйозними труднощами через обмеження на поїздки.

Виконком УЄФА підкреслив, що здоров'я і безпека юних гравців мають бути пріоритетними.

"На жаль, умови для відновлення міжнародного молодіжного турніру не виконуються в нинішніх обставинах, і як Комітет УЄФА з клубних змагань, так і Європейська асоціація клубів були проконсультовані та підтримали ідею виключного скасування Юнацької ліги УЄФА в цьому сезоні", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, на березень 2021 року в рамках Юнацької ліги були заплановані матчі за участю українських клубів "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ).