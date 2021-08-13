Юнак у Луганській області відкрив стрілянину по підліткам, є поранені

В місті Рубіжне, 17-річний юнак відкрив вогонь з пневматичної рушниці по компанії дітей. Внаслідок стрілянини було поранено 13-річного підлітка, який наразі перебуває у лікарні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку спікера поліції регіону Тетяну Погукай.

Близько о 23:30 поліція отримала повідомлення про те, що 17-річний юнак відкрив вогонь з пневматичної рушниці у напрямку компанії дітей, які гуляли неподалік від будинку на вулиці Смирнова. Внаслідок стрілянини хлопець влучив у 13-річного підлітка.

"13-річний хлопець з кульовим пораненням черевної порожнини та пошкодженням внутрішніх органів госпіталізований до Лисичанської дитячої лікарні", - відзначає Погукай.

Після затримання правоохоронці оглянули гвинтівку калібру 4,5 мм. На зброї були відсутні маркування та номери.