ЮНІСЕФ стурбований появою "втраченого покоління" через COVID-19

У ЮНІСЕФ стурбовані появою "втраченого покоління" через COVID-19. Через пандемію до кінця року у приблизно семи мільйонів дітей до п'яти років будуть діагностовані ознаки виснаження.

Про це йдеться у звіті міжнародної організації.

На думку експертів дитячого фонду ООН, під загрозою перебуває майбутнє цілого покоління через "довгостроковий вплив" пандемії на їхню освіту, харчування і загальне благополуччя.

Зазначається, що для дітей серйозну загрозу несуть пов'язані з пандемією перебої в роботі ключових служб і стрімко зростаючий рівень бідності.

За даними експертів організації, закриття шкіл тим чи іншим чином вплинуло на 572 мільйони учнів (33%) в 30 країнах світу.

Згідно зі звітом, через наслідки пандемії до кінця 2020 року у приблизно семи мільйонів дітей у віці до п'яти років будуть діагностовані ознаки виснаження або гострого недоїдання (приріст у 14%).

Фахівці припускають, що це призведе до появи більш ніж 10 тисяч додаткових випадків дитячої смертності на місяць в основному в країнах Африки і в Південній Азії.

"Майбутнє цілого покоління перебуває під загрозою", - підкреслила виконавчий директор фонду Генрієтта Форе.

Нагадаємо, у травні в ЮНІСЕФ заявляли, що у результаті пандемії коронавірусу в Україні значно зросте рівень бідності. Фахівці фонду спрогнозували два сценарії розвитку ситуації.

Як писало РБК-Україна, мер Києва Віталій Кличко заявив, що у місті закрито на карантин сім шкіл через виявлені випадки коронавірусу. Також закриті ще шість дитсадків.