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Юна наїзниця: Лілія Ребрик зачарувала мережу фото однорічної дочки


Лілія Ребрик привітала всіх своїх шанувальників із Днем Конституції

Лілія Ребрик розповіла, як проводить час зі своєю молодшою донькою Поліною, якій 30 квітня виповнився один рік. Відома телеведуча зазначила, що у дівчинки з'явився велобіг-трансформер, і дитина просто в захваті від такого дивовижного засобу пересування. У своєму Instagram зірка ранкового шоу "Ранок з Україною" опублікувала фото доньки і захопила шанувальників.

Також Ребрик привітала всіх українців зі святом Дня конституції.

"Освоюємо новий вид транспорту! Як же швидко вони дорослішають... Мама хоче, щоб дитина на вулиці поспала, мама б подихала, подумала... Замість цього - велобіг, дитячий майданчик, гойдалки, тренажери, собачки, котики... Мама в милі - дитина щаслива", - розповіла Лілія і додала, що тепер без цього велобігу "Поля вже не Поля".

Лілія Ребрик показала доньку Поліну з її новим велобігом (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча додала, що її чоловік хореограф Андрій Дикий разом зі старшою донькою 7-річною Діаною вирушили на Закарпатті на тренувальні збори разом з їх танцювальною студією, і вже в суботу, 29-го, повертаються.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ребрик також анонсувала початок нового набору дітей у студію - вже з вересня.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В мережі до повідомлення Лілії шанувальники розчулено коментують миле фото з маленькою Поліною на велобігу і сперечаються, на кого ж більше вона схожа - на маму чи на тата.

  • Маленька бусинка!
  • Маленьке сонечко;
  • Яка гарнюня! Лапочка;
  • Класний самокат, у мене у син такий самий!
  • Така мила ципочка!
  • Яка ж красуня!
  • Юна наїзниця...
 

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Лілія Ребрик у купальнику показала пишні груди та апетитні форми і зібрала в мережі захоплені відгуки своїх шанувальників.

Також ми писали про те, що перед цим Ребрик зачарувала стрункістю в соковитому комбінезоні, жартуючи в мережі про "день сну".

Нагадаємо, не так давно Ребрик поділилася секретом витривалості. Телеведуча назвала простий спосіб, що допомагає їй завжди бути в тонусі.

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