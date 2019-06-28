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Юна наїзниця: Лілія Ребрик зачарувала мережу фото однорічної дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.06.2019 - 22:31
Юна наїзниця: Лілія Ребрик зачарувала мережу фото однорічної дочки
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія Ребрик привітала всіх своїх шанувальників із Днем Конституції

Лілія Ребрик розповіла, як проводить час зі своєю молодшою донькою Поліною, якій 30 квітня виповнився один рік. Відома телеведуча зазначила, що у дівчинки з'явився велобіг-трансформер, і дитина просто в захваті від такого дивовижного засобу пересування. У своєму Instagram зірка ранкового шоу "Ранок з Україною" опублікувала фото доньки і захопила шанувальників.

Також Ребрик привітала всіх українців зі святом Дня конституції.

"Освоюємо новий вид транспорту! Як же швидко вони дорослішають... Мама хоче, щоб дитина на вулиці поспала, мама б подихала, подумала... Замість цього - велобіг, дитячий майданчик, гойдалки, тренажери, собачки, котики... Мама в милі - дитина щаслива", - розповіла Лілія і додала, що тепер без цього велобігу "Поля вже не Поля".

Юна наїзниця: Лілія Ребрик зачарувала мережу фото однорічної дочки

Лілія Ребрик показала доньку Поліну з її новим велобігом (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча додала, що її чоловік хореограф Андрій Дикий разом зі старшою донькою 7-річною Діаною вирушили на Закарпатті на тренувальні збори разом з їх танцювальною студією, і вже в суботу, 29-го, повертаються.

Юна наїзниця: Лілія Ребрик зачарувала мережу фото однорічної дочки

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ребрик також анонсувала початок нового набору дітей у студію - вже з вересня.

Юна наїзниця: Лілія Ребрик зачарувала мережу фото однорічної дочки

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В мережі до повідомлення Лілії шанувальники розчулено коментують миле фото з маленькою Поліною на велобігу і сперечаються, на кого ж більше вона схожа - на маму чи на тата.

  • Маленька бусинка!
  • Маленьке сонечко;
  • Яка гарнюня! Лапочка;
  • Класний самокат, у мене у син такий самий!
  • Така мила ципочка!
  • Яка ж красуня!
  • Юна наїзниця...
 

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Лілія Ребрик у купальнику показала пишні груди та апетитні форми і зібрала в мережі захоплені відгуки своїх шанувальників.

Також ми писали про те, що перед цим Ребрик зачарувала стрункістю в соковитому комбінезоні, жартуючи в мережі про "день сну".

Нагадаємо, не так давно Ребрик поділилася секретом витривалості. Телеведуча назвала простий спосіб, що допомагає їй завжди бути в тонусі.

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