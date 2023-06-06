"Юки" на скорости сбил форварда, звезда "Вегаса" отправил на лед чеха: драки вечера НХЛ

Второй матч финальной серии Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Флоридой Пантерз" запомнился рядом стычек хоккеистов обеих команд на льду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка .

Гости из "Солнечного штата" сорвались после четырех пропущенных шайб от невадцев до середины второго периода. Один из лидеров "Пантерз" Мэттью Ткачук в центре площадки жестким хитом отправил в раздевалку центрфорварда "Вегаса" Джека Айкела.

Тем временем завязалась потасовка, в которой "Голден Найтс" пытались проучить флоридского "юки" – американца канадско-украинского происхождения. Ткачук успел помахать кулаками с Алеком Мартинесом и Иваном Барбашевым. Вместе с последним вингер "Флориды" получил 12 штрафных минут.

"Отыгрался" Барбашев в третьем периоде. В одном из эпизодов он применил силовой прием против Радко Гудаса. Ведущий защитник "Пантерз" упал на лед и отлетел в борт, так что на площадку до конца поединка уже не вернулся. Россиянин отделался двумя минутами.

В общем, второй матч серии ознаменовался большим количеством нарушений правил. Хоккеистов обеих команд рефери наказывали за толчки, удары и задержки соперника клюшкой, грубую игру, блокировку, неспортивное поведение и даже оскорбления судей. На двоих "Вегас" и "Флорида" набрали 148 минут штрафа – второй результат в истории финалов Кубка Стэнли.

Лидер "Пантерз" Ткачук в свою очередь побил антирекорд НХЛ, державшийся 41 год. За два финальных матча суммарно он набрал 36 штрафных минут. Предыдущим обладателем антидостижения был четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Дуэйн Саттер. В серии 1982 года нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" заработал "всего" 30 минут штрафа.