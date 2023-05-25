"Юки" с рекордом влетел в финал Кубка Стэнли: этнический украинец нарушил суеверие НХЛ

25-летний вингер "Пантерз" дублем приложился к четвертой победе над "Каролиной" (4:3). Особенной стала вторая шайба американского хоккеиста за пять секунд до финальной сирены.

Ткачук повторил достижения более 80-летней давности. Ранее рекорд самого позднего гола в основное время принадлежал Нику Метцу из "Торонто". Он в 1942 году отличился за пять секунд до конца шестого матча противостояния с "Рейнджерсом" (серия – 4:2). Но шайба тоже вывела "Мейпл Лифс" в финал Кубка Стэнли. К слову, победного.

Кроме того, Ткачук в четырех поединках против "Харрикейнз" трижды оформил победные шайбы. В первом финале Востока он забросил за 13 секунд до сирены о конце четвертого (!) овертайма, а во втором отличился голом на старте первого овертайма. В третьем же матче финала нападающий в самый ответственный момент ассистировал Сэму Райнхарту.

Ткачук переписал историю "Флориды". Он первым из "Пантерз" одолел рубеж в 20 пунктов в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Дошло до того, что вингер уже оказался в тройке лучших бомбардиров флоридцев в плей-офф за всю историю. У него и Джонатана Юбердо по 21-му очку. Рекордсменом остается швед Александер Барков (35 пунктов).

Уникальным достижением Ткачука делает то, что сезон 2022/23 для него дебютный в джерси "Флориды". В прошлом году "Пантерз" отдали в "Калгари" упомянутого ранее Юбердо и еще двух исполнителей в обмен на Ткачука. Новичок стал настоящим лидером флоридцев. А вот легенда "Флориды" в свитере "Флэймз" провел посредственный сезон.

Мэттью Ткачук – сын легенды НХЛ Кита Ткачука. Он тоже был левым вингером и выступал в рядах "Виннипега", "Финикса", "Сент-Луиса" и "Атланты". В 2011 году он попал в Зал хоккейной славы США, Оба сына Ткачука-старшего пошли по следам отца. Брэди Ткачук в данный момент защищает цвета "Оттавы".

Уже в июне Мэттью Ткачук может покорить высоту, так и не подчинившуюся отцу – Кубок Стэнли. Лидеру "Флориды" не страшны даже предрассудки. "Пантерз" после победы в Восточной конференции были награждены Призом принца Уэльского. Обычно хоккеисты обходят возможность прикоснуться к нему. Мол, не повезет в главном финале. Ткачук пренебрег предубеждениями.

"Мы не из тех команд, которые верят предрассудкам. Мало кто верил, что мы вообще окажемся в плей-офф. Считаю, что касаться его, носить с собой и фотографироваться с ним – довольно круто. После тяжелого пути мы заслужили этот трофей", – заявил Ткачук.

Соперником "Флориды" в финале Кубка Стэнли станет победитель противостояния "Вегаса" и "Далласа". Четвертый матч финальной серии Западной конференции состоится в ночь на пятницу в Далласе. Невадцы лидируют в серии до четырех побед (3:0).