"Юки" не помогли родные стены, форвард "Бостона" встрял в зарубу с канадцем: драки вечера НХЛ

В столице Канады под занавес первого периода на кулаках сошлись капитан "Оттавы" Брэди Ткачук и защитник "Виннипега" Бренден Диллон. Американец канадско-украинского происхождения как раз получил 2 минуты штрафа за неправильную атаку соперника.

Согнать злобу "юки", однако, удалось разве что частично. Диллон оказался готов к спаррингу и избежал нескольких выпадов Ткачука. Потом же ветеран "Джетс" перешел в контратаку – сбил шлем нападающего "Сенаторз" и натянул джерси на голову, чтобы обездвижить.

Более интенсивным стал поединок в штате Массачусетс. Там выяснить отношения после игрового эпизода решили форвард "Брюинз" Трент Фредерик и Вингер "Монреаля" Джош Андерсон. Сначала они потолкались и упали на лед за воротами.

Оба поднялись, сбросили краги и начали неистово лупить друг друга. Удары Андерсона оказались несколько более акцентированными. В результате Фредерик оказался на коленях, а рефери остановили поединок. Обеим драчунам выписали 5-минутные штрафы.