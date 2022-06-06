На півдні ЗСУ знищили три склади боєприпасів, багато техніки і живої сили РФ

Протягом дня по позиціях українських військових ворогом завдано авіаційного удару вертольотами Ка-52. У відповідь по ворожих підрозділах нашою авіацією нанесено три поразки.

За добу ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на південному напрямку знищили 59 росіян, танк і шість інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс "Тор М1", реактивну систему залпового вогню, самохідну гаубицю "Гвоздика".

"Також у трьох різних населених пунктах Херсонської області знищено три польових склади боєприпасів.

Також повідомляється, що на АЗС росіяни збираються продавати ввезене з Криму пальне.

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України під Херсоном знищили російську мотострілецьку батальйонно-тактичну групу. Втрати противника склали близько 200 убитими.

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