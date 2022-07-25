На півдні України загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади Віталій Гуляєв

На півдні України загинув полковник Віталій Гуляєв, який командував 28-ю окремою механізованою бригадою імені лицарів Зимового походу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думський" .

Під керівництвом Гуляєва бійці бригади відбивали спроби висадки морських десантів в Одеській і Миколаївській областях, відбили наступ окупантів на Миколаїв, також звільняли населені пункти Миколаївської і Херсонської областей від військ РФ. Гуляєв воював на передовій з 2014 року. На посаду командира Одеської 28-ї бригади був призначений у вересні 2021 року.

Раніше Подоляк заявив, що після того, як Антонівський міст перестане діяти, окупанти проявлять черговий "жест доброї волі" і вийдуть з Херсона.

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