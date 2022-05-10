На Півдні українські військові знищили 68 окупантів. На лінії зіткнення тривають бої

Наразі на Півдні України тривають бойові дії. Українські військові за минулу добу нанесли 130 ударів по позиціях ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"На лінії зіткнення наші ракетно-артилерійські підрозділи нанесли ураження по 130 цілях. Втрати ворога склали: 68 окупантів, 5 гаубець, 5 одиниць автомобільної техніки і 1 броньовану машину. Ситуація в зоні нашої відповідальності залишається напруженою, але контрольованою", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Нагадаємо, В Одесі від ракетного удару загорівся торговий центр. На місці пожежі в торговому центрі в Одесі працюють рятувальники та карета швидкої допомоги. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

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