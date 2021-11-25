У ПАР виявили новий штам COVID з 32 мутаціями

Вчені повідомили, що цей штам має "дуже незвичайне сузір'я" мутацій, які викликають занепокоєння, оскільки можуть допомогти йому обійти імунну відповідь організму і зробити його більш трансмісивним.

За їхніми словами, перші ознаки, отримані з діагностичних лабораторій, свідчать про те, що цей варіант швидко поширився в найбільш населеній провінції Гаутенг і, можливо, вже присутній в інших восьми провінціях країни.

Південна Африка підтвердила близько 100 зразків як B. 1. 1.529, але цей штам також був виявлений в Ботсвані та Гонконгу, причому випадок у Гонконгу був викликаний мандрівником з Південної Африки. До 90% нових випадків в Гаутенге можуть бути B. 1.1. 529.

"Попри те, що дані обмежені, наші експерти працюють в посиленому режимі з усіма встановленими системами спостереження, щоб зрозуміти новий варіант і можливі наслідки", - йдеться в заяві Національного інституту інфекційних захворювань ПАР.

Південна Африка попросила провести в п'ятницю термінове засідання робочої групи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з еволюції вірусів для обговорення нового штаму.