У ПАР знайшли новий штам COVID: підозрюють, що він заразніший та стійкий до імунітету

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південноафриканське агентство EWN .

Вперше варіант C.1.2 виявили в травні у двох провінціях ПАР, коли в країні тільки починалася нова хвиля коронавірусу. Через місяць випадки цього штаму зареєстрували в Англії та Китаї, а в середині серпня новий варіант вже циркулював у семи з дев'яти провінцій ПАР, а також ще шести країнах світу. Це, на думку вчених, може свідчити про його високу заразність.

Крім того, цей варіант має низку мутацій, які, як вважають південноафриканські вчені, можуть впливати на стійкість коронавірусу до імунної відповіді людського організму, тобто може знижувати ефективність вакцин. Однак наразі недостатньо даних для підтвердження цієї теорії.

Водночас Міністерство охорони здоров'я Південної Африки вже попередило Всесвітню організацію охорони здоров'я про те, що країна може зіткнутися з новим штамом коронавірусу. Наразі варіант C.1.2 становить 2% від загальної кількості нових випадків.