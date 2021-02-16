ПАР хоче повернути виробникові 1 млн доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу

Влада Південно-Африканської республіки (ПАР) хоче повернути в Інститут сироватки Індії 1 млн доз вакцини від коронавірусу. Розробка належить компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє газета Economic Times .

Згідно з повідомленням, ПАР мотивує це рішення тим, що випробування препарату показали його слабку ефективність у випадках захворювання, що протікають в легкій та помірній формах, які викликаються домінуючим в країні варіантом коронавірусу 501Y.V2.

Наголошується, що в країну мають поставити ще 500 тис. доз вакцини в найближчі тижні.

Раніше глава МОЗ ПАР Звеліні Мкизе заявив, що республіка прийняла рішення перенести початок вакцинації громадян від коронавірусу препаратом англо-шведської компанії AstraZeneca.