ПАР хоче повернути виробникові 1 млн доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу

Влада Південно-Африканської республіки (ПАР) хоче повернути в Інститут сироватки Індії 1 млн доз вакцини від коронавірусу. Розробка належить компанії AstraZeneca.
Про це повідомляє газета Economic Times.
Згідно з повідомленням, ПАР мотивує це рішення тим, що випробування препарату показали його слабку ефективність у випадках захворювання, що протікають в легкій та помірній формах, які викликаються домінуючим в країні варіантом коронавірусу 501Y.V2.
Наголошується, що в країну мають поставити ще 500 тис. доз вакцини в найближчі тижні.
Раніше глава МОЗ ПАР Звеліні Мкизе заявив, що республіка прийняла рішення перенести початок вакцинації громадян від коронавірусу препаратом англо-шведської компанії AstraZeneca.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує з 15 лютого отримати 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca, яку куплять за гроші з державного бюджету.
Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина від коронавірусу прибуде в Україну на цьому тижні. Станом на п'ятницю, почався процес відвантаження COVID-вакцин, які Україна отримає з Індії.
Зазначимо, що Україна повинна отримати від індійського підприємства вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca і Novavax, більше про них - у матеріалі РБК-Україна.