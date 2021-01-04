У ПАР екстрено перевіряють ефективність вакцини проти нового штаму COVID-19

Фото: вакцина проти коронавіруса (РБК-Україна)

Вчені Південно-Африканської Республіки проводять екстрені випробування ефективності вакцини проти нового мутованого штаму коронавірусу. Такі заходи були прийняті після заяв представників британського уряду щодо того, що нинішні вакцини від COVID-19 можуть бути неефективні проти нового штаму вірусу.

Про це повідомляє Associated Press.

"Ми в екстреному порядку проводимо лабораторні експерименти, щоб перевірити вплив штаму 501.V2 на антитіла в крові людей, які пройшли вакцинацію", - заявив фахівець в області геномних досліджень ПАР Річард Лесселлс.

Раніше оксфордський професор Джон Белл виступив із заявою, що виявлена в ПАР мутація коронавірусу викликає серйозні побоювання з-за великих змін в білку штаму.

Нагадаємо, в грудні виявили новий штам коронавірусу в ПАР. При цьому британські вчені повідомляли, що дана мутація більш агресивна, ніж виявлена раніше в Британії. У свою чергу вчені з ПАР підтвердили, що новий штам коронавірусу з ПАР змінюється з кожною новою передачею.

Раніше РБК-Україна писало, що дані про вакцину BioNTech-Pfizer проти нового штаму COVID-19 з'являться до кінця цього тижня.