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У ПАР число важких захворювань через штам "Омікрона" нижче, ніж при "Дельті"

Автор: Валерія Поліщук

У ПАР заявили, що частка людей, у яких розвиваються важкі захворювання на тлі зараження штамом коронавірусу "Омікрон", або які вмирають, помітно нижче, ніж під час попередніх хвиль, пов'язаних з "Дельта". Однак влада попереджає, що отримані дані є попередніми і в міру поширення covid картина може змінитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Дані Національного інституту інфекційних захворювань ПАР показують, що 31% пацієнтів з позитивним тестом на COVID, що надійшли в лікарні столиці Преторії за останні 25 днів, зажадали спеціалізованої допомоги або провели час у відділенні інтенсивної терапії, у порівнянні з двома третинами пацієнтів за аналогічний період другої і третьої хвиль коронавірусу.

Показники внутрішньолікарняної смертності на цьому етапі також значно нижчі. 4% пацієнтів з коронавірусом, що надійшли протягом останніх 25 днів, померли, у порівнянні з 20% протягом двох попередніх хвиль.

Показники важких захворювань і смертності були нижчими серед пацієнтів у віці від 30 до 80 років, що дозволяє припустити, що закономірність зниження тяжкості захворювання не обумовлена будь-якими відмінностями у віці пацієнтів.

Нагадаємо, директор Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі заявила, що практично всі виявлені в США випадки COVID-19, викликані штамом "Омікрон", протікають в легкій формі.

Крім того, в ЄС також заявили, що захворювання штамом "Омікрон" протікає легше, ніж при "Дельті"

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