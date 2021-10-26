Youtube заблокував канал президента Бразилії за фейки про вакцинацію
Youtube частково заблокував офіційний канал президента Бразилії Жаіра Болсонару. Сервіс позбавив його на тиждень можливості виступати з новими публікаціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Brasil.
Це зроблено через повторне порушення главою держави правил спільноти.
"Ми видалили відео з каналу Жаіра Болсонару за порушення наших правил в частині поширення неправдивої інформації медичного характеру про COVID-19, яка стверджує, що вакцини не знижують ризик зараження і призводять до інших інфекційних захворювань", - йдеться в заяві.
В ході свого щотижневого прямого ефіру в соцмережах Болсонару в четвер процитував публікацію на одному з сайтів, в якій стверджувалося, що у щеплених від коронавірусу у Великобританії нібито згодом виявляли СНІД, що вже було спростовано МОЗ Сполученого Королівства. Публікація Болсонару також вже була видалена з платформ, що належать Facebook.
Це вже друге з липня порушення бразильським лідером правил Youtube. Перше попередження було винесено йому в липні за твердження про те, що носіння масок не допомагає захиститися від зараження коронавірусом.