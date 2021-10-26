Youtube заблокував канал президента Бразилії за фейки про вакцинацію

Це зроблено через повторне порушення главою держави правил спільноти.

"Ми видалили відео з каналу Жаіра Болсонару за порушення наших правил в частині поширення неправдивої інформації медичного характеру про COVID-19, яка стверджує, що вакцини не знижують ризик зараження і призводять до інших інфекційних захворювань", - йдеться в заяві.

В ході свого щотижневого прямого ефіру в соцмережах Болсонару в четвер процитував публікацію на одному з сайтів, в якій стверджувалося, що у щеплених від коронавірусу у Великобританії нібито згодом виявляли СНІД, що вже було спростовано МОЗ Сполученого Королівства. Публікація Болсонару також вже була видалена з платформ, що належать Facebook.