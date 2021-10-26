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Youtube заблокував канал президента Бразилії за фейки про вакцинацію

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Бразилія, Вівторок 26 жовтня 2021 04:30
Youtube заблокував канал президента Бразилії за фейки про вакцинацію Фото: Жаїр Болсонару, президент Бразилії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Youtube частково заблокував офіційний канал президента Бразилії Жаіра Болсонару. Сервіс позбавив його на тиждень можливості виступати з новими публікаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Brasil.

Це зроблено через повторне порушення главою держави правил спільноти.

"Ми видалили відео з каналу Жаіра Болсонару за порушення наших правил в частині поширення неправдивої інформації медичного характеру про COVID-19, яка стверджує, що вакцини не знижують ризик зараження і призводять до інших інфекційних захворювань", - йдеться в заяві.

В ході свого щотижневого прямого ефіру в соцмережах Болсонару в четвер процитував публікацію на одному з сайтів, в якій стверджувалося, що у щеплених від коронавірусу у Великобританії нібито згодом виявляли СНІД, що вже було спростовано МОЗ Сполученого Королівства. Публікація Болсонару також вже була видалена з платформ, що належать Facebook.

Це вже друге з липня порушення бразильським лідером правил Youtube. Перше попередження було винесено йому в липні за твердження про те, що носіння масок не допомагає захиститися від зараження коронавірусом.

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