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YouTube позначив пропагандистський фільм РФ про Крим як образливий

Новость на русском → Світ, П'ятниця 12 березня 2021 09:46
YouTube позначив пропагандистський фільм РФ про Крим як образливий Фото: російські окупанти в аеропорту Сімферополя в 2014 році (Elizabeth Arrott, VOA)
Автор: Андрій Василюк

Відеохостинг YouTube позначив російський пропагандистський фільм "Крим. Шлях на Батьківщину" як "неприйнятний та образливий для деяких аудиторій".

Відповідне повідомлення-попередження з'являється при спробі відтворити відео.

"Учасники спільноти YouTube позначили це відео як неприйнятне чи образливе для деяких аудиторій", - йдеться в повідомленні.

Документальний фільм "Крим. Шлях на Батьківщину" був знятий російською державною студією "ВГТРК" у 2015 році до річниці окупації півострова. В ньому Росія фактично визнає військове вторгнення в Крим. Президент Росії Володимир Путін для фільму особисто дав інтерв'ю, розповівши про участь російського спецназу у захопленні півострова. Стрічка містить також низку пропагандистських наративів.

YouTube позначив пропагандистський фільм РФ про Крим як образливий

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони вчора затвердила Стратегію деокупації Криму. Робота над стратегією тривала понад рік. Цей документ буде відкритий для громадськості і матиме англійський переклад.

"Всі зможуть з ним (з документом, - ред.) найближчим часом ознайомитися. Крім того, ми вирішили на засіданні РНБО, що Стратегія деокупації Криму буде мати офіційний переклад англійською мовою, і всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом", - зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.

На цей рік заплановано перший міжнародний саміт Кримської платформи. Як заявили в МЗС, ця платформа буде зосереджена на п'яти напрямках роботи.

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