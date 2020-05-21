Youtube оприлюднив список заборонених тем про коронавірус

Фото: сервіс Youtube (freepik.com)

Заборонений правилами спільноти контент буде вилучатися

Американська компанія Google опублікувала список забороненого контенту про коронавірус на сервісі Youtube. Забороняється поширювати контент, який суперечить вказівкам Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це повідомляє підтримка Google.

Так, на сервісі Youtube відтепер забороняється розміщувати контент про COVID-19, який може завдати значної шкоди, а саме контент із неправдивою медичною інформацією, що суперечить офіційним відомостям про:

лікування;

профілактику;

діагностику;

спосіб передавання цієї інфекції.

Зазначається, що правила можуть змінюватися залежно від рішень світових і місцевих органів охорони здоров'я.

У разі, якщо опублікований на сервісі Youtube контент порушує нові правила спільноти, його будуть вилучати. Якщо автор порушує правила вперше, то його попередять в електронному листі без застосування штрафних санкцій. Після отримання ще трьох попереджень канал буде заблоковано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські компанії Apple і Google запускають додаток для відстеження хворих на коронавірус. Додаток буде використовуватися владою країн для контролю за карантином та самоізоляцією громадян.

Автор: Дмитро Левицький