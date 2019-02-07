В Йоркширі в житловому будинку стався вибух газу, є постраждалі

Фото: поліція (flickr.com)

Через вибух газу постраждали три людини

У британському Йоркширі щонайменше три людини постраждали в середу ввечері в результаті вибуху газу в житловому будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mirror.

Як повідомляється, вибух стався ввечері. Наголошується, що всі постраждалі були доставлені в лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

Рятувальна операція, в якій задіяні пожежні, медики, а також вертоліт поліції, триває. Деталі події встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на північному заході Лондона (Великобританія) відбувся вибух у житловому будинку, в результаті інциденту загинула жінка.

У двоповерховому будинку стався вибух газу. В результаті обвалилася частина будівлі, після чого виникла пожежа. На даний момент відомо про загибель літньої жінки, пожежникам вдалося врятувати трьох осіб.