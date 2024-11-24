В Иордании возле посольства Израиля произошла стрельба, были ранены полицейские

После стрельбы в столице Иордании Аммани возле израильского посольства в воскресенье на место прибыли правоохранительные органы и машины скорой помощи. Это произошло в районе Рабия.

Полиция призвала жителей оставаться дома, поскольку сотрудники службы безопасности проводят поиски преступников, рассказал источник западных СМИ в службах безопасности.

По словам свидетелей, иорданская полиция оцепила территорию вблизи посольства Израиля.

Позже источник службы безопасности рассказал Reuters, что вооруженный мужчина был застрелен и трое полицейских - ранены после того, как инцидент со стрельбой возле израильского посольства закончился.

Личность нападающего в настоящее время не уточняется.

Антиизраильские демонстрации в Иордании

Возле израильского посольства в Иордании не редко проходят демонстрации и акции против Израиля.

Дело в том, что значительная часть из 12 миллионов граждан Иордании имеют палестинское происхождение. По данным западных СМИ, они или их родители были изгнаны или скрылись в Иордании во время боевых действий, происходивших на фоне становления государства Израиль в 1948 году.

"Мирный договор Иордании с Израилем очень непопулярен среди многих граждан, которые считают нормализацию отношений предательством прав своих палестинских соотечественников", - говорится в публикации Reuters.