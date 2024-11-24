В Иордании возле посольства Израиля произошла стрельба, были ранены полицейские

В Иордании вооруженный мужчина устроил стрельбу возле посольства Израиля. В результате инцидента были ранены трое полицейских, а сам нападавший - застрелен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
После стрельбы в столице Иордании Аммани возле израильского посольства в воскресенье на место прибыли правоохранительные органы и машины скорой помощи. Это произошло в районе Рабия.
Полиция призвала жителей оставаться дома, поскольку сотрудники службы безопасности проводят поиски преступников, рассказал источник западных СМИ в службах безопасности.
По словам свидетелей, иорданская полиция оцепила территорию вблизи посольства Израиля.
Позже источник службы безопасности рассказал Reuters, что вооруженный мужчина был застрелен и трое полицейских - ранены после того, как инцидент со стрельбой возле израильского посольства закончился.
Личность нападающего в настоящее время не уточняется.
Возле израильского посольства в Иордании не редко проходят демонстрации и акции против Израиля.
Дело в том, что значительная часть из 12 миллионов граждан Иордании имеют палестинское происхождение. По данным западных СМИ, они или их родители были изгнаны или скрылись в Иордании во время боевых действий, происходивших на фоне становления государства Израиль в 1948 году.
"Мирный договор Иордании с Израилем очень непопулярен среди многих граждан, которые считают нормализацию отношений предательством прав своих палестинских соотечественников", - говорится в публикации Reuters.
Ранее сообщалось, что осенью прошлого года Иордания отозвала своего посла из Израиля. Причиной стало то, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начал наземную операцию в Секторе Газа в ответ на массированное нападение боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года на израильскую территорию.
Также сообщалось, что в сентябре вооруженный иорданец убил троих израильтян на пограничном переходе моста Алленби на Западном берегу. После этого нападавшего ликвидировали силы безопасности Израиля.
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