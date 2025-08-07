Его завещание цитировал в Раде Зеленский: на фронте погиб 20-летний Максим Нагорный
На фронте, защищая Украину, погиб 20-летний воин из Луцка Максим Нагорный. Именно его исповедь-завещание цитировал ранее в Верховной Раде президент Владимир Зеленский.
Подробнее про обстоятельства трагического события и прощании с павшим военным, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что известно о службе и гибели защитника Украины
Еще в конце прошлого месяца, 28 июля 2025 года, сестра Максима Нагорного Иванна Карпюк сообщила, что защитник Украины пропал без вести.
"Помогите найти! Уже 9 дней нет на связи, мой родной брат - Нагорный Максим, военнослужащий 3-й бригады "Спартан" НГУ, Покровское направление", - написала она тогда в своем Instagram.
Девушка уточнила, что воин пропал без вести во время выполнения боевого задания.
Сообщение о том, что Максим Нагорный пропал без вести (скриншот: instagram.com/ivanka_karpiuk)
Позже, 2 августа, Карпюк написала, что военный "вероятно погиб".
"Вероятно погиб наш Герой - Максим Нагорный. Ему было всего 20 лет. Лучанин. Контрактник. Сирота. Погиб 19 июля в Покровске", - сообщила девушка и опубликовала одно из последних фото, где они вместе.
Следующая публикация Иванки Карпюк о судьбе брата (скриншот: instagram.com/ivanka_karpiuk)
Она рассказала, что "через 10 дней после гибели тело Максима поступило в морг города Каменское. В ужасном состоянии - пролежало 10 дней на жаре".
"На опознание поехали я, его родная сестричка, кровинка, и его невеста. Опознать смогли только по фото руки с татуировкой и личным вещам - браслету и цепочке. Показать тело нам отказались", - поделилась сестра защитника.
Она сообщила также, что сдала ДНК - сначала в Луцке, а затем в Каменском.
"Но там, на месте, нам сказали: "Этого недостаточно. Нужен родственник мужского пола. Иначе тело вернут не раньше, чем через полгода". Максим - сирота. У него нет ни одного живого родственника по мужской линии", - подчеркнула тогда Карпюк.
Она добавила, что после этого они с гражданской женой Максима вернулись в Луцк, где им посоветовали обратиться в полицию. После чего их "перенаправили" в военкомат "по месту пребывания".
На следующий день, 3 августа, невеста воина Наталья Сюйва сообщила, что не верит, что "все просто так" и подчеркнула, что "это не история - это цирк".
"Не верю, что Максим мог погибнуть так - случайно, буднично, без объяснений. Он был не новичок. Служил в 14-й бригаде, прошел Купянск, имел опыт, имел силу. Он учился в Испании - его готовили, он был подготовлен", - написала она в своем Facebook.
Женщина поделилась, что ее любимый имел мечту - "быть не мясом в пехоте, а работать с дронами. Он это умел".
"Командир сказал: "Распишешься тогда, когда выйдешь на боевые. На 15 дней. Тогда и поставим тебя не в пехоту, а на дроны". Обещание, которое осталось лишь словами", - добавила Сюйва.
Она отметила, что жизнь воина была "слишком ценной, чтобы просто "списать".
Публикация невесты погибшего воина (скриншот: facebook.com/natala.sujva)
Тем временем сестра Максима рассказала, что ее брат ушел на войну еще в 18 лет. Был в Испании на учебе, а когда вернулся - служил под Купянском.
"Хорошо знал, как звучит каждый выстрел и каждый обстрел - потому что был на передовой с первых дней. Но теперь - все очень странно... Нам сказали, что он погиб от прямого попадания вражеского минометного обстрела", - поделилась девушка.
Она отметила, что его жена узнала личные вещи, поскольку у них были парные браслеты.
Еще один пост о брате Иванки Карпюк (скриншот: instagram.com/ivanka_karpiuk)
Вчера, 6 августа, сестра Максима сообщила, что ее брат все же погиб.
"Братик... До последнего верила. До последнего молилась. До последнего надеялась, что ты жив... Что ты в плену... Но чуда не произошло. Теперь ты навсегда с нами - в сердце, в памяти, в каждой слезе и каждом вздохе.
Теперь ты - наш Герой. Теперь ты - ангел, охраняющий нас свыше", - написала Карпюк.
Сообщение о гибели Максима Нагорного (скриншот: instagram.com/ivanka_karpiuk)
Возлюбленная павшего героя сообщила, что похороны состоятся в понедельник, 11 августа, в Луцке.
"Накануне дня рождения. Нагорный Максим Владимирович, 12.08.2004 год рождения", - добавила Наталья Сюйва.
Информация о прощании с павшим защитником Украины (скриншот: facebook.com/natala.sujva)
Когда и при каких обстоятельствах Максима Нагорного цитировал президент
Имя Максима Нагорного стало широко известным в 2023 году. Тогда, находясь в блиндаже после очередного вражеского обстрела, защитник написал исповедь-завещание.
В нем юноша призвал не только победить в войне, но и изменить страну.
Максим хотел, среди прочего, помочь детям-сиротам. Предлагал отменить интернатную систему, ведь сам воспитывался в детском доме с 4 лет.
22 июня 2023 года завещание молодого солдата опубликовало издание "Украинская правда".
Уже вскоре, 28 июня, отрывок из исповеди Нагорного процитировал президент Украины Владимир Зеленский - во время своего выступления в Верховной Раде.
"Я хочу сейчас процитировать слова украинского солдата. Его зовут Максим Нагорный. Он родился в 2004 году. Он сирота. Служит Украине в 14 механизированной бригаде имени князя Романа Великого", - сказал тогда Зеленский.
Цитата воина звучала так: "Я был очевидцем ужасных вещей, о которых хочется забыть, не вспоминать, вычеркнуть из памяти. Так же как и вчерашний день этой проклятой войны. Но что будет завтра? Отстраивать старую систему не нужно - давайте создавать новую и гораздо лучшую Украину!".
"Эти слова украинского солдата Нагорного заслуживают, чтобы мы их поддержали", - подчеркнул президент.