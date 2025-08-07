Его завещание цитировал в Раде Зеленский: на фронте погиб 20-летний Максим Нагорный

На фронте, защищая Украину, погиб 20-летний воин из Луцка Максим Нагорный. Именно его исповедь-завещание цитировал ранее в Верховной Раде президент Владимир Зеленский.

Подробнее про обстоятельства трагического события и прощании с павшим военным, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о службе и гибели защитника Украины

Еще в конце прошлого месяца, 28 июля 2025 года, сестра Максима Нагорного Иванна Карпюк сообщила, что защитник Украины пропал без вести.

"Помогите найти! Уже 9 дней нет на связи, мой родной брат - Нагорный Максим, военнослужащий 3-й бригады "Спартан" НГУ, Покровское направление", - написала она тогда в своем Instagram.

Девушка уточнила, что воин пропал без вести во время выполнения боевого задания.

Сообщение о том, что Максим Нагорный пропал без вести (скриншот: instagram.com/ivanka_karpiuk)

Позже, 2 августа, Карпюк написала, что военный "вероятно погиб".

"Вероятно погиб наш Герой - Максим Нагорный. Ему было всего 20 лет. Лучанин. Контрактник. Сирота. Погиб 19 июля в Покровске", - сообщила девушка и опубликовала одно из последних фото, где они вместе.

Следующая публикация Иванки Карпюк о судьбе брата (скриншот: instagram.com/ivanka_karpiuk)

Она рассказала, что "через 10 дней после гибели тело Максима поступило в морг города Каменское. В ужасном состоянии - пролежало 10 дней на жаре".

"На опознание поехали я, его родная сестричка, кровинка, и его невеста. Опознать смогли только по фото руки с татуировкой и личным вещам - браслету и цепочке. Показать тело нам отказались", - поделилась сестра защитника.

Она сообщила также, что сдала ДНК - сначала в Луцке, а затем в Каменском.

"Но там, на месте, нам сказали: "Этого недостаточно. Нужен родственник мужского пола. Иначе тело вернут не раньше, чем через полгода". Максим - сирота. У него нет ни одного живого родственника по мужской линии", - подчеркнула тогда Карпюк.

Она добавила, что после этого они с гражданской женой Максима вернулись в Луцк, где им посоветовали обратиться в полицию. После чего их "перенаправили" в военкомат "по месту пребывания".

На следующий день, 3 августа, невеста воина Наталья Сюйва сообщила, что не верит, что "все просто так" и подчеркнула, что "это не история - это цирк".

"Не верю, что Максим мог погибнуть так - случайно, буднично, без объяснений. Он был не новичок. Служил в 14-й бригаде, прошел Купянск, имел опыт, имел силу. Он учился в Испании - его готовили, он был подготовлен", - написала она в своем Facebook.

Женщина поделилась, что ее любимый имел мечту - "быть не мясом в пехоте, а работать с дронами. Он это умел".

"Командир сказал: "Распишешься тогда, когда выйдешь на боевые. На 15 дней. Тогда и поставим тебя не в пехоту, а на дроны". Обещание, которое осталось лишь словами", - добавила Сюйва.

Она отметила, что жизнь воина была "слишком ценной, чтобы просто "списать".

Публикация невесты погибшего воина (скриншот: facebook.com/natala.sujva)

Тем временем сестра Максима рассказала, что ее брат ушел на войну еще в 18 лет. Был в Испании на учебе, а когда вернулся - служил под Купянском.

"Хорошо знал, как звучит каждый выстрел и каждый обстрел - потому что был на передовой с первых дней. Но теперь - все очень странно... Нам сказали, что он погиб от прямого попадания вражеского минометного обстрела", - поделилась девушка.

Она отметила, что его жена узнала личные вещи, поскольку у них были парные браслеты.

Еще один пост о брате Иванки Карпюк (скриншот: instagram.com/ivanka_karpiuk)

Вчера, 6 августа, сестра Максима сообщила, что ее брат все же погиб.

"Братик... До последнего верила. До последнего молилась. До последнего надеялась, что ты жив... Что ты в плену... Но чуда не произошло. Теперь ты навсегда с нами - в сердце, в памяти, в каждой слезе и каждом вздохе.

Теперь ты - наш Герой. Теперь ты - ангел, охраняющий нас свыше", - написала Карпюк.

Сообщение о гибели Максима Нагорного (скриншот: instagram.com/ivanka_karpiuk)

Возлюбленная павшего героя сообщила, что похороны состоятся в понедельник, 11 августа, в Луцке.

"Накануне дня рождения. Нагорный Максим Владимирович, 12.08.2004 год рождения", - добавила Наталья Сюйва.

Информация о прощании с павшим защитником Украины (скриншот: facebook.com/natala.sujva)

Когда и при каких обстоятельствах Максима Нагорного цитировал президент

Имя Максима Нагорного стало широко известным в 2023 году. Тогда, находясь в блиндаже после очередного вражеского обстрела, защитник написал исповедь-завещание.

В нем юноша призвал не только победить в войне, но и изменить страну.

Максим хотел, среди прочего, помочь детям-сиротам. Предлагал отменить интернатную систему, ведь сам воспитывался в детском доме с 4 лет.

22 июня 2023 года завещание молодого солдата опубликовало издание "Украинская правда".

Уже вскоре, 28 июня, отрывок из исповеди Нагорного процитировал президент Украины Владимир Зеленский - во время своего выступления в Верховной Раде.

"Я хочу сейчас процитировать слова украинского солдата. Его зовут Максим Нагорный. Он родился в 2004 году. Он сирота. Служит Украине в 14 механизированной бригаде имени князя Романа Великого", - сказал тогда Зеленский.

Цитата воина звучала так: "Я был очевидцем ужасных вещей, о которых хочется забыть, не вспоминать, вычеркнуть из памяти. Так же как и вчерашний день этой проклятой войны. Но что будет завтра? Отстраивать старую систему не нужно - давайте создавать новую и гораздо лучшую Украину!".

"Эти слова украинского солдата Нагорного заслуживают, чтобы мы их поддержали", - подчеркнул президент.