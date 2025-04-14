Его ранило, но он спасал других: в Сумах подросток вытащил людей из горящего автобуса

Героический поступок подростка

13 апреля во время атаки России на Сумы загорелся рейсовый автобус, в котором находился ученик 8 класса КУ Сумской СОШ №4 СМР и воспитанник детской юношеской школы "Факел" по вольной борьбе Кирилл Ильяшенко. Он там был с мамой.

"Когда произошел взрыв, двери автобуса были заблокированы. Много людей погибло и получило ранения. Этот 13-летний парень, несмотря на осколочные ранения головы, своим ударом разбил стекло, выпрыгнул и разблокировал входную дверь, спасая людей, которые находились рядом", - говорится в сообщении школы.

Администрация заведения также отметила, что этот героический поступок достоин благодарности, и они гордится Кириллом и его мужеством.

Кирилл ИЛЛЯШЕНКО помог спастись людям (фото: Facebook/Алексей Ильяшенко)

Добавим, что Кирилл получил ранение - в голову попали три обломка. Один из них врачи уже достали. Пока подросток находится под наблюдением медиков. Его мама также пострадала во время атаки - ее лицо порезало стеклом, угрозы здоровью нет, ее уже отпустили домой.

Потом Кирилл сам рассказал, как спасал людей из горящего автобуса, он признается, что у него не было времени на размышления, поэтому он сразу начал действовать.

"Что-то начало свистеть и резко упало. Затем - крики, вылетели окна. Я упал, на меня посыпалось стекло. Все стало глухим, словно в тумане. У меня была легкая контузия. Я почувствовал запах горелого. Потом выпрыгнул через окно и разблокировал дверь", - вспоминал парень.

Кирилл добавил, что эмоционально эта ситуация его не травмировала.

Атака РФ на Сумы 13 апреля

В Вербное воскресенье, 13 апреля, около 11 утра российские войска совершили двойной ракетный удар по центру Сум. Город атаковали баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. В это время в центре было людно, что привело к массовым жертвам.

По меньшей мере 34 человека, в том числе и дети, погибли в результате российской атаки. Более 115 человек ранены. Больше всего жертв было в троллейбусе, который проезжал мимо места взрыва.

Последствия российской атаки на Сумы (фото: Getty Images)

Российские удары повредили жилые и нежилые здания, в частности местный университет. Много машин, которые были припаркованы рядом с эпицентром атаки, сгорели. Подробнее о последствиях террористического удара РФ - в материале РБК-Украина.