Вероятной причиной смерти главы МИД Беларуси было самоубийство, - СМИ

Так, государственное агентство БЕЛТА не указало причину смерти Макея в сообщении 26 ноября.

Четыре источника в сфере госуправления и медицины назвали причиной смерти самоубийство. К такому решению могла привести совокупность разных факторов.

"Наша Ніва" отмечает, что в последние годы жизни Макея сопровождались "как политическими, так и личными драмами". Его друзья говорят, что он болезненно переживал крах проводимого курса и часто чувствовал себя ненужным, а иногда просто неуместным.

Министр также знал, что администрация лидера белорусского режима Александра Лукашенко начала искать кандидатов на его место.

Также отмечается, что у Макея были проблемы в семье. Как сообщает издание, в день гибели министр вернулся домой в Дрозды один. В другой квартире остались его супруга Вера Полякова и младший сын.

Так, первым, кто нашел мертвого Макея, был старший сын Поляковой, который поехавший в Дрозды после безуспешных попыток родственников связаться с ним по телефону.

При этом собеседники издания не видят признаков того, что это было убийство, замаскированное под самоубийство.

Напомним, Макей умер 26 ноября.

Он занимал должность министра иностранных дел при режиме Александра Лукашенко с 2012 года. До этого он был главой Администрации президента.

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