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Ешьте как в 20, не голодая. Названа диета, которая поможет комфортно худеть

Четверг 03 июля 2025 11:22
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Ешьте как в 20, не голодая. Названа диета, которая поможет комфортно худеть Фото: Какая диета поможет эффективно похудеть (Getty images)
Автор: Людмила Жукова

В поисках идеальной формулы для похудения и сохранения молодости мы часто бросаемся в водоворот жестких ограничений и сомнительных диет.

Какая диета является очень простой и эффективной, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение известного тренера Юрия Попка в Facebook.

Какая диета поможет вам похудеть?

Ученые и диетологи предлагают неожиданно простое, но научно обоснованное решение - диету 5:2. Это не просто способ сократить калории, это настоящая революция для вашего кишечника, обещает не только легкое похудение, но и значительное улучшение здоровья, уменьшение воспалений и укрепление защитных функций организма. И что самое приятное вам не придется голодать каждый день.

Какой принцип диеты 5:2

Диета 5:2, по сути, является адекватным вариантом интервального голодания. Ее гениальность заключается в том, что вам не нужно постоянно ограничивать себя. Лишь два дня в неделю вам следует сократить свой рацион до 600-800 килокалорий. В остальные пять дней вы питаетесь по обычному, но сбалансированному принципу.

Важно понимать, что эти 600-800 ккал не позволяют вам есть что угодно. Чтобы не страдать от голода, в эти дни стоит отдавать предпочтение нежирным белковым продуктам, а также как можно больше зелени и овощей. Пить можно без ограничений. Следует избегать продуктов, которые быстро дают ощущение сытости, но потом так же быстро вызывают голод, например, выпечки из белой муки.

Ключевое преимущество диеты 5:2 кроется в ее воздействии на кишечную микрофлору. В организме живет особый вид бактерий, которые называются акермансиями (Akkermansia muciniphila). В отличие от других кишечных бактерий, они живут не на остатках пищи, а на слизи, покрывающей стенки кишечника.

Чем меньше пищи в организме, тем лучше чувствуют себя акермансии; они размножаются, когда их конкуренты голодают. Чем больше у нас популяция этих бактерий, тем крепче стенки нашего кишечника и тем меньше воспалений. Это чрезвычайно важный фактор для общего здоровья и долголетия.

Питание на оставшиеся 5 дней

По словам Юрия Пока, часто люди неправильно интерпретируют диету 5:2, думая, что два дня можно ограничивать калории, а в остальные пять - есть "как не в себя" и все подряд. Это ошибочный подход.

В течение оставшихся пяти дней следует питаться по принципу средиземноморской диеты. Эта диета проста, продукты в основном натуральные, цельные, низкокалорийные и питательные. Она включает: злаки, бобовые, орехи, молочные и кисломолочные продукты, рыбу, нежирное мясо, много овощей, зелени, фруктов и ягод.

То есть все натуральные продукты, которые дают сытость и богаты витаминами, минералами, фитонутриентами и содержат растворимую и нерастворимую клетчатку, необходимую для наших полезных бактерий.

Итак, пять дней вы питаетесь такими продуктами, не подсчитывая калории, а остальные два дня вы едите те же самые продукты, но в ограниченном количестве, следя, чтобы не превысить 600-800 ккал в день.

Если вы хотите позволить себе какие-то вкусности, лучше включить их в эти пять дней, сначала сытно позавтракав, пообедав и поужинав, а уже потом оставив место для сладостей.

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